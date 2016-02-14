«Астон Вилла» - «Ливерпуль». Смотреть онлайн

"Астон Вилла", в этом сезоне осевшая на дне турнирной таблицы английской Премьер-лиги, в матче 26 тура чемпионата Англии примет на своем поле "Ливерпуль", все еще строящийся Юргеном Клоппом.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало встречи "Астон Вилла" - "Ливерпуль" в 17:05, не пропустите!