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    «Астон Вилла» - «Ливерпуль». Смотреть онлайн

    "Астон Вилла", в этом сезоне осевшая на дне турнирной таблицы английской Премьер-лиги, в матче 26 тура чемпионата Англии примет на своем поле "Ливерпуль", все еще строящийся Юргеном Клоппом.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало встречи "Астон Вилла" - "Ливерпуль" в 17:05, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.02.2016 16:12
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