«Фиорентина» - «Интер». Смотреть онлайн

В 25 туре итальянской Серии А "Фиорентина" дома сыграет с "Интером". Встреча соседей по турнирной таблице, успевших побывать на вершине национального первенства. Последние результаты уже заставили миланцев и флорентийцев перестать грезить о чемпионстве, сейчас оба клуба решают задачу попадания в Лигу чемпионов.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало встречи "Фиорентина" - "Интер" в 22:45, не пропустите!