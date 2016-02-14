Тарханов: «Подпишем контракты с Сердеровым и Сергеевым»

Главный тренер "Славии" Александр Тарханов заявил, что софийская команда подпишет контракты с российскими футболистами Сердером Сердеровым и Никитой Сергеевым.

"Сердер Сердеров и Никита Сергеев останутся в команде. Скоро с ними подпишем контракты. Больше никого из россиян в команде не будет. Главная задача на сезон для нас – создание команды. Конечно, хотелось бы занять призовое место, но таких конкретных задач ставить не будем", – отметил Тарханов.