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    Тарханов: «Подпишем контракты с Сердеровым и Сергеевым»

    Главный тренер "Славии" Александр Тарханов заявил, что софийская команда подпишет контракты с российскими футболистами Сердером Сердеровым и Никитой Сергеевым.

    "Сердер Сердеров и Никита Сергеев останутся в команде. Скоро с ними подпишем контракты. Больше никого из россиян в команде не будет. Главная задача на сезон для нас – создание команды. Конечно, хотелось бы занять призовое место, но таких конкретных задач ставить не будем", – отметил Тарханов.

    Источник: ТАСС

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    14.02.2016 15:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 февраля 2016, 16:38

      Короче, всё не очень основательно, ага. Турнут завтра Тарханова и...

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