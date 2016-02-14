«Милан» - «Дженоа». Смотреть онлайн

В 25 туре итальянской Серии А "Милан" на своем поле примет "Дженоа". Красно-черные уверенно подбираются к лидерам чемпионата и еврокубковой зоне. Генуэзцы же в последних матчах с трудом набирают очки, но своим соперникам легкой жизни совсем не дают.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало встречи "Милан" - "Дженоа" в 14:30, не пропустите!