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    Алдонин: «Уверен, что Широкова хорошо примут болельщики ЦСКА»

    Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился своим мнением о том, как болельщики примут новичка команды полузащитника Романа Широкова.

    "Уверен, что Широкова хорошо примут болельщики ЦСКА. А почему нет? Он воспитанник армейского клуба, плюс важен и тот фактор, как он ушел из "Спартака". Когда Роман играл в других командах, он всегда тепло отзывался о ЦСКА, что тоже очень важно", - отметил Алдонин.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.02.2016 12:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 февраля 2016, 16:50

      Пусть блудный сын целует шарф, ага. Других доказательств пони не признают! Ахахахах!

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