Алдонин: «Уверен, что Широкова хорошо примут болельщики ЦСКА»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился своим мнением о том, как болельщики примут новичка команды полузащитника Романа Широкова.

"Уверен, что Широкова хорошо примут болельщики ЦСКА. А почему нет? Он воспитанник армейского клуба, плюс важен и тот фактор, как он ушел из "Спартака". Когда Роман играл в других командах, он всегда тепло отзывался о ЦСКА, что тоже очень важно", - отметил Алдонин.