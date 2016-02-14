Ташуев: «Хочется усилить некоторые позиции»

Главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев прокомментировал поражение в товарищеском матче от "Црвены Звезды" (0:2) и рассказал о дальнейших планах команды на межсезонье.

– Сегодня мы столкнулись с довольно напряженной ситуацией в плане состава, потому что прямо перед игрой небольшие повреждения получили Фелипе Сантана и Владик Кулик…

– Если можно, немного подробнее: насколько они серьезны?

– Кулика мы немного поберегли: у него был небольшой спазм, и, понимая, что он сделал весь, очень серьезный, объем работы на сборе, решили не усугублять это состояние и дать игроку отдых. У Фелипе появился дискомфорт в области прикрепления икроножной мышцы, и ему тоже было решено дать паузу.

– Каким вы сегодня увидели матч с исполнении команды?

– Была очень боевая игра, в которой мы точно должны были забивать: только во втором тайме было как минимум три выхода один на один, которые мы не реализовали. В концовке встречи нам просто не хватило сил: мы понимаем, что в плане физических нагрузок этот сбор был очень тяжелым. К тому же, некоторые ребята играли практически два матча подряд. Поэтому и Концедалов, которого забеспокоили приводящие мышцы, просил замену, и Рабиу завершал встречу с микротравмой. Армаш и вовсе отыграл за сутки четыре полных тайма, Жора Зотов подключился к нам чуть позже, и где-то, конечно, "перегрузился".

Да, в концовке допустили потерю концентрации, но язык не повернется предъявлять претензии игрокам, отпахавшим на сборе, у которых на последних минутах все буквально плыло перед глазами от усталости. Так что игрой я не расстроен абсолютно, разве что немного результатом. И все же, он не стоит во главе угла, главное, что мы выдержали уровень борьбы и движения на высоком фоне усталости.

Есть некоторые позиции в игре, которые нас волнуют, но, наверное, неправильно сейчас их озвучивать, будем думать. Для меня важнее то, что все футболисты выдержали, выполнили полностью весь план работы на сборе без, надеюсь, серьезных травм. Сейчас несколько дней отдохнем, и дальше ребятам, будет, конечно, полегче.

– 18 февраля "Кубань" начнет третий сбор. Какую направленность получит этот этап подготовки?

– Этот сбор будет уже подводящим к чемпионату, более игровым, без неспецифических нагрузок. У нас запланированы два контрольных матча: 22 и, возможно, 21 февраля. Вероятно, сыграем двумя составами, при этом, конечно, постараемся исключать такие моменты, когда у нас некоторые футболисты играют четыре тайма за сутки. Думаю, в плане работы у нас все будет нормально, единственное, конечно, хотелось бы все же еще усилить некоторые позиции.