Максимальная цена гостиничного номера во время ЧМ составит 700 тысяч

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания в субъектах России, в которых будут проводиться соревнования чемпионата мира 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года.

Максимальная цена гостиничного номера во время турнира должна быть не более 700 000 рублей в сутки, минимальная цена составит 2250 рублей.

"Максимальная стоимость гостиничного обслуживания рассчитывалась с учетом средней стоимости гостиничных услуг на территории субъекта Федерации в 2015 году, показателей прогнозного уровня инфляции, коэффициента, отражающего повышение спроса на оказание гостиничных услуг в период проведения зрелищно-массовых мероприятий", — говорится на официальном сайте правительства России.