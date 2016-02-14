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    Максимальная цена гостиничного номера во время ЧМ составит 700 тысяч

    Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания в субъектах России, в которых будут проводиться соревнования чемпионата мира 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года.

    Максимальная цена гостиничного номера во время турнира должна быть не более 700 000 рублей в сутки, минимальная цена составит 2250 рублей.

    "Максимальная стоимость гостиничного обслуживания рассчитывалась с учетом средней стоимости гостиничных услуг на территории субъекта Федерации в 2015 году, показателей прогнозного уровня инфляции, коэффициента, отражающего повышение спроса на оказание гостиничных услуг в период проведения зрелищно-массовых мероприятий", — говорится на официальном сайте правительства России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.02.2016 10:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 14 февраля 2016, 16:52

      И никто как будто не обратил внимания, что он и минимальную цену обозначил - 2250руб.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 14 февраля 2016, 13:40

      Зенит- арена должна окупиться за счет бедных россиян.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 14 февраля 2016, 13:11

      Совсем охренел. Его что ли номера? Пусть построит себе гостиницу и регулирует. Может еще за бесплатно сдавать?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 14 февраля 2016, 12:35

      Сущие пустяки. 3-х годовая зарплата среднестатистического россиянина.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 14 февраля 2016, 11:47

      700 тыс, копейки чо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 февраля 2016, 11:27

      Божеские цены

      1
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