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    Радимов: «Петржела – лучший тренер в моей карьере»

    Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов назвал бывшего наставника сине-бело-голубых Властимила Петржелу лучшим тренером в своей карьере.

    "Наверняка у каждого в жизни был человек, который менял судьбу в ту или иную сторону! Для меня таким стал Власта! За время своей карьеры я успел поработать с такими личностями, как Спаллетти, Адвокат и Давыдов. У каждого из них взял для себя много нужного и интересного, но от Петржелы осталось что-то особенное, что невозможно объяснить! И это несмотря на то, что перед этим я провел почти 5 лет в Испании, и там тоже, разумеется, были тренеры-иностранцы! И я считаю, что мне повезло вытащить счастливый лотерейный билет и быть частью той команды при этом добром чехе! Зато сейчас многие вещи я применяю на практике и вижу, что это работает и помогает не только мне в работе, но и молодым ребятам! И еще, очень рад, что Петржела переборол привычку игромании и вновь вернулся к кромке поля! Это был лучший тренер в моей карьере!" - написал Радимов на своей странице в Instagram.

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    Источник: Instagram

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    14.02.2016 10:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V 14 февраля 2016, 11:10

      Петержела лучший тренер Зенита за всю историю этого клуба. Он единственный завоевал медали без административного ресурса, он единственный воспитал выдающихся футболистов Зенита.

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 14 февраля 2016, 10:48

      Да. При Петржеле Зенит доставлял радость

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