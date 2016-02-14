Аллегри: «Это был очень тактический матч»

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал победу в матче 25-го тура Серии А против "Наполи" (1:0).

"Это был очень тактический матч. В таком равном противостоянии все решить мог один момент. Хвалю своих парней за эту игру и за их терпение.

Мы должны были сыграть именно так и именно в таком темпе, потому что Игуаин, Кальехон, Инсинье, Аллан и Гамшик могут создать большие проблемы, если у них есть пространство. Мои игроки действительно хорошо справились с тем, чтобы заблокировать пространство между линиями.

Если не считать того момента, когда нас спас Леонардо Бонуччи, мы мало что позволили "Наполи", – сказал Аллегри.