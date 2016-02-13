Хиддинк: «Мы хотели удивить соперников с самого начала»

Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк поделился впечатлениями после матча 26-го тура АПЛ против "Ньюкасла" (5:1).

"Мы может быть довольны выступлением наших парней. Мы хотели удивить соперника с самого начала. К счастью, это сработало.

Важно, что игра удалась нам в целом, а не только в атаке. Футболисты должны работать в обороне, этого мы добиваемся, и это приносит результат", – сказал Хиддинк.

Также наставник прокомментировал травму Джона Терри, которую игрок получил в этом матче.

"У нас осталось только два дня на восстановление перед игрой Лиги чемпионов против "ПСЖ", и тут есть о чем подумать, потому что двух дней Терри не хватит".