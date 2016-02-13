Широков может впервые сыграть в футболке ЦСКА в матче с «Амкаром»

Дебют новичка ЦСКА Романа Широкова в футболке армейского клуба может состояться в завтрашнем товарищеском поединке против "Амкара", начало которого запланировано на 18:00 (мск). Предположительно, уже сегодняшним вечером футболисты узнают, кому сколько времени будет отведено во встрече с пермяками.

Напомним, контракт Широкова с красно-синими рассчитан до окончания текущего сезона с возможностью пролонгации. 34-летний игрок достался ЦСКА бесплатно, так как в прошлом месяце он расторг соглашение со "Спартаком", за который выступал с лета 2014-го года.