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    Дармиан пропустит несколько недель

    Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан, получивший повреждение во время матча 26-го тура АПЛ против "Сандерленда" (1:2), выбыл на несколько недель. Об этом сообщил главный тренер манкунианцев Луи ван Гаал.

    Наставник подтвердил, что футболист получил травму плеча и сказал, что на восстановление Дармиану понадобятся "несколько недель".

    "Если проанализировать все, что происходит с "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне, то это просто невероятно. Мы потеряли еще одного защитника, а их у нас не так уж много", – добавил ван Гаал.

    Источник: talkSPORT

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    13.02.2016 19:16
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