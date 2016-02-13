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    Бергстрем: «Мечтаю выиграть с «Рубином» российский чемпионат»

    Новичок "Рубина" Эмиль Бергстрем отметил, что переход в казанский клуб является для него шагом вперед, а также признался, что мечтает завоевать звание чемпиона России со своей новой командой. Напомним, что 22-летний защитник перебрался в российский клуб в начале этого месяца из "Юргордена".

    "Мне необходимо сделать следующий шаг, и "Рубин" – это шаг вперед. Хочу принести пользу новому клубу. Для меня это отличная возможность вырасти, ведь российская лига очень хороша.

    Конечно, я слышал стереотипы о России и русских людях – медведи, водка… Но, думаю, русские не такие. Я уже получил представление о вас на сборах от игроков и персонала. Думаю, русские – великолепные люди.

    Надеюсь узнать о России больше. Подучу русский язык, смогу свободно разговаривать и заведу много друзей.

    Раньше была мечта – стать профессионалом и уехать играть за рубеж. Сейчас я здесь и очень счастлив. Теперь мечта – выиграть как можно больше титулов. Мечтаю выиграть российский чемпионат, Лигу Европы. Надеюсь когда-нибудь поднять над головой кубок Лиги чемпионов. Хочу играть в Европе и добиваться успехов", – сказал Бергстрем.

    Источник: ФК «Рубин»

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    13.02.2016 18:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 февраля 2016, 18:50

      Блин, сколько никому не нужной лапши, ага.

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