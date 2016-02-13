Арустамян: «Бубнов – вполне нормальный человек»

Комментатор телеканала "Матч ТВ" Нобель Арустамян рассказал о совместной работе с Александром Бубновым на радио.



- Как вести программу с Бубновым и не сойти с ума?



– Да я, вроде, не сошел (смеется). На самом деле не преувеличивайте, Бубнов – вполне нормальный человек. Вопросов нет, порой он слишком эмоциональный, категоричен, может взорваться, с его мнением многие не согласны. Бубнов говорит о футболе эмоционально – это круто!



Конечно, он может обидеть спортсменов, да и соведущих тоже. Это очень тонкая грань, которую нужно соблюдать. Но я спокойно воспринимаю его резкость. Вообще, вне эфира с Бубновым общаться очень просто. Да и во время программ мы почти не переходили грань, - сказал Арустамян.