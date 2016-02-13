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    Арустамян: «Бубнов – вполне нормальный человек»

    Комментатор телеканала "Матч ТВ" Нобель Арустамян рассказал о совместной работе с Александром Бубновым на радио.

    - Как вести программу с Бубновым и не сойти с ума?

    – Да я, вроде, не сошел (смеется). На самом деле не преувеличивайте, Бубнов – вполне нормальный человек. Вопросов нет, порой он слишком эмоциональный, категоричен, может взорваться, с его мнением многие не согласны. Бубнов говорит о футболе эмоционально – это круто!

    Конечно, он может обидеть спортсменов, да и соведущих тоже. Это очень тонкая грань, которую нужно соблюдать. Но я спокойно воспринимаю его резкость. Вообще, вне эфира с Бубновым общаться очень просто. Да и во время программ мы почти не переходили грань, - сказал Арустамян.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.02.2016 18:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 февраля 2016, 18:46

      А сам Шнобель нормален?

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