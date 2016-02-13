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    Сергей Иванов: «У нас есть станции метро «Спартак» и «Динамо», теперь будет и ЦСКА»

    Глава администрации президента России Сергей Иванов выступил в поддержку болельщиков ЦСКА, выдвинувших идею назвать именем армейского клуба новую станцию метро у Ходынского поля.

    "Ходынка – намоленное место. Во-первых, речь идет не о переименовании станции, а об имени для новой станции, которая в этом году должна открыться.

    Здесь и хоккейный дворец ЦСКА, и легкоатлетический, и баскетбольный. Достраивается футбольный стадион. По-моему, вполне естественно, если новая станция метро будет названа ЦСКА.

    Это наш прославленный клуб, это бренд. Спросите любого спортивного болельщика в Америке, какой клуб он знает в России. Гарантирую ответ: the Red Army. Больше – никаких.

    Это бренд, и его надо сохранять. Так почему не дать название новой станции метро? У нас есть "Спартак", есть "Динамо". Будет и ЦСКА", – заявил Иванов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    13.02.2016 18:19
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 13 февраля 2016, 20:56

      Да конечно,это будет справедливо.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 февраля 2016, 18:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Так то Красная Армия, а это конюшня криминального владельца. И чужой бренд к делу не относится, ага.

      -8
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      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Aztec58 13 февраля 2016, 19:04

      Твои мозги - чужой бренд. У ЦСКА все по делу и по чести - и название, и регалии. И станция со стадионом скоро поспеют

      2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Aztec58 13 февраля 2016, 19:06

      Для справки, существует не только ПФК ЦСКА, но еще и ПБК, И ПХК, и еще много профессиональных клубов. ЦСКА - единая армейская система спорта, лучшая в России

      2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > карасевщина 13 февраля 2016, 19:15

      Бардак - это ты про американскую армию? Согласен

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > карасевщина 14 февраля 2016, 09:07

      Все только и мечтают иметь у себя в клубах таких как Гинер, Слуцкий и вся
      команда ЦСКА. От зависти мозги(если есть) заклинило.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > карасевщина 14 февраля 2016, 09:09

      Совсем одурел и российская армия не хороша. Уезжай из России придурок!

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