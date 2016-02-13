Руни: «Постараемся финишировать в четверке и выиграть Лигу Европы»

Форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни рассказал о задачах команды на сезон, отметив, что "красные дьяволы" будут бороться за попадание в первую четверку АПЛ по итогам сезона, а также постараются выиграть Лигу Европы.

"В нынешнем сезоне важно опять завоевать трофеи. Нам не удается это сделать на протяжении уже нескольких лет. У нас относительно новый коллектив, и мы обязаны выступать более успешно. Лига чемпионов несомненно очень важный турнир. Мы переживали из-за непопадания в плей-офф. Наша основная задача – попасть в первую четверку в АПЛ и добиться победы в Лиге Европы", – сказал Руни.

Напомним, последний раз "МЮ" добивался победы в каком-либо турнире еще в эпоху Алекса Фергюсона в 2013-м году.