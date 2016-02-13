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    Гендиректор «Кайрата»: «Первый раз слышу, что Аршавин нам интересен»

    Генеральный директор "Кайрата" Малик Кушалиев высказался относительно слухов о возможном приглашении полузащитника "Кубани" Андрея Аршавина. По словам функционера, нужно спрашивать у тех, кто распускает подобную информацию.

    – Но Аршавин интересен "Кайрату"?

    – Первый раз слышу. Но о четырех голах Аршавина в ворота "Ливерпуля" мы помним.

    – То, что "Кайрат" тренирует российский специалист Александр Бородюк, вероятность трансфера увеличивает?

    – Никоим образом. На этот фактор мы не ориентируемся, – сказал Кушалиев.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.02.2016 16:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 февраля 2016, 17:11

      Сами придумывают, сами разоблачают. Я о журналистах-вралях.

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