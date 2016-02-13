Алвес назвал Гвардиолу футбольным Эйнштейном

Защитник "Барселоны" Даниэль Алвес лестно высказался о работе главного тренера "Баварии" Хосеп Гвардиолы. По словам футболиста, испанец любит перемены и любит оказываться в местах, где нужно совершить революцию.



"Его секрет в том, что он помогает вам посмотреть на все по-другому. Это футбольный Эйнштейн. В Англии его уважают и позволят ему делать все так, как он захочет. Премьер-лига - это идеальное место для него", - сказал бразилец.

Напомним, летом Хосеп Гвардиола возглавит "Манчестер Сити".