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    Алвес назвал Гвардиолу футбольным Эйнштейном

    Защитник "Барселоны" Даниэль Алвес лестно высказался о работе главного тренера "Баварии" Хосеп Гвардиолы. По словам футболиста, испанец любит перемены и любит оказываться в местах, где нужно совершить революцию.

    "Его секрет в том, что он помогает вам посмотреть на все по-другому. Это футбольный Эйнштейн. В Англии его уважают и позволят ему делать все так, как он захочет. Премьер-лига - это идеальное место для него", - сказал бразилец.

    Напомним, летом Хосеп Гвардиола возглавит "Манчестер Сити".

    Источник: Goal.com

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    13.02.2016 16:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +55

      Aza23becks 13 февраля 2016, 19:07

      )))))))))))))))))))))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 13 февраля 2016, 16:36

      С таким подбором игроков можно добиться всего,что он покажет в средней команде?поэтому к Раньери уважения больше

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