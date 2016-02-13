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    Невилл: «Я продолжу работать независимо от результата матча с «Эспаньолом»

    Главный тренер "Валенсии" Гари Невилл поделился ожиданиями от матча 24-го тура испанской Примеры с "Эспаньолом". По словам специалиста, вся команда сконцентрирована только на этой встрече.

    "Думаю, результат матча с "Эспаньолом" не повлияет на мое увольнение, даже, если мы проиграем. Возможно, мы в эпицентре урагана, но мы никогда не паниковали. Игроки не ведут себя как-то странно. Мы верим в себя. Удача нам еще улыбнется. Невезение не может быть бесконечным, – сказал Невилл.

    Напомним, что на данный момент "Валенсия" занимает 13-е место в таблице, не одержав ни одной победы.

    Источник: Football Espana

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    13.02.2016 12:58
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