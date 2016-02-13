«Генгам» – «Бордо». Смотреть онлайн

Сегодня пройдет матч 26-го тура французской Лиги 1, в котором сыграют соседи по турнирной таблице "Генгам" и "Бордо". Перед очным противостоянием хозяева поля занимают 13-ю строчку в турнирной таблице, а гости идут на 11-м месте.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречи субботы. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи в 22:00, не пропустите!