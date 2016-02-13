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    «Боруссия» Д – «Ганновер». Смотреть онлайн

    Сегодня пройдет матч 21-го тура Бундеслиги, в котором дортмундская "Боруссия" сыграет с аутсайдером чемпионата Германии "Ганновером". Напомним, что в первом круге сильнее были дортмундцы, которые обыграли красных со счетом 4:2.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречи субботы. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи в 17:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.02.2016 09:47
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