«Борнмут» – «Сток Сити». Смотреть онлайн

Сегодня в матче 26-го тура АПЛ "Борнмут" на своем поле сыграет с клубом "Сток Сити". В матче двух середняков английского футбола фаворитом выглядят гости, которые в текущем сезоне ведут борьбу за попадание в еврокубки.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало поединка в 18:00, не пропустите!