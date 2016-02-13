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    «Ювентус» – «Наполи». Онлайн-трансляция

    В 25-м туре итальянской Серии А туринский "Ювентус" на своем поле примет "Наполи". В случае, если подопечные Массимилиано Аллегри добьются победы, они станут единоличными лидерами турнирной таблицы.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Ювентус" – "Наполи". Начало в 22:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.02.2016 21:43
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