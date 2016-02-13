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    Венгер: «Мне нравится, как работает Клаудио Раньери»

    Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признал, что в потенциал "Лестера" он верил еще в прошлом сезоне.

    "После нашей игры в феврале я написал СМС тогдашнему менеджеру "Лестера", Найджелу Пирсону: "С такой игрой Вы не можете вылететь". Уже тогда они были сильны, плюс в этом сезоне они добавили несколько качественных игроков, что вылилось в теперешний успех.

    Мне нравится, как работает Клаудио Раньери в этом сезоне. Впрочем, он всегда делает свою работу хорошо. Он никогда еще не выигрывал у меня и я надеюсь, что так и будет продолжаться!

    Я не знаю, насколько именно важна будет наша встреча с "Лестером", но не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы не сомневаться: она будет важной. Может быть и не решающей в битве за титул, но недалеко от этого", – рассказал Венгер.

    Источник: Skysports

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    13.02.2016 06:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 февраля 2016, 11:58

      Венгер, как всегда, ошибся. Раньери у него выигрывал, ага.

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