Галлиани: «Китайская Суперлига – самый богатый чемпионат прямо сейчас»

Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани заявил, что главный тренер команды Синиша Михайлович имеет полую свободу в вопросе выбора игроков.

"Милан" потерял на так много очков в матчах с лидерами чемпионата. Мы опережаем "Интер" и находимся на одном уровне с "Фиорентиной" и "Ромой".

Тренер встречается с футболистами ежедневно на тренировках, так что ему видней, кто должен играть. Михайловичу нравится, что он может пользоваться полным доверием клуба в вопросе выбора атакующих футболистов", – сказал Галлиани.

Также вице-президент миланцев рассказал, что клуб получил предложение по трансферу Луиса Адриано.

"Мы получили много предложений из Китая по Адриано и другим игрокам. Китайский чемпионат – самый богатый в мире прямой сейчас".