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    В марте или апреле «Зенит-Арена» перейдет под управление клуба

    Строящийся в Санкт-Петербурге стадион "Зенит-Арена" в течение ближайших месяцев перейдет под управление клуба. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

    "Кроме "Зенита", претендентов на то, чтобы стать управляющей компанией для нового стадиона, нет. Соответствующие функции мы рассчитываем передать клубу в марте-апреле. Это упростит ход работ на стадионе и сократит сроки вывода объекта в эксплуатацию.

    Все работы на "Зенит-Арене" мы планируем завершить в сентябре-октябре 2016 года", – приводит слова Албина "Деловой Петербург".

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.02.2016 23:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +368

      mik1954 13 февраля 2016, 12:10

      Да, это строительство настоящее позорище для города. А ведь говорили, поручи возведение стадиона финнам и шесть лет там бы уже играли, нееет, попилить захотелось .... Досадно, что кроме убитого френкеля более ни кто не наказан....

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      Рейтинг: +11225

      alp 13 февраля 2016, 00:12

      иначе этот распил никогда не закончится... Хотя и в адекватность ЗАО веры нет...

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