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    Читатели France Football признали Буффона лушим вратарем в истории

    Журнал France Football провел среди своих читателей опрос на тему того, кого они считают лучшим вратарем в истории футбола.

    Первое место по итогам опроса получил Джанлуиджи Буффон, набравший 44% голосов. На второй позиции с 17% оказался Фабьен Бартез, третью строчку рейтинга поделили Лев Яшин и Оливер Кан, за которых проголосовали по 7% участников.

    Пятое место разделили Икер Касильяс и Мануэль Нойер (6%), седьмым стал Эдвин ван дер Сар (3%), на восьмую позицию попали Дино Дзофф и Петер Шмейхель (2%).

    По одному проценту набрали Петр Чех, Зепп Майер, Гордон Бэнкс, Питер Шилтон и Рикардо Самора.

    Источник: Francefootball

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    12.02.2016 23:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 13 февраля 2016, 10:52

      хаха, самый тупойй опрос в мире. нашли кого спросить. до сих пор ржу от Бартеза. Забыли, наверное, как он в МЮ фестивалил

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