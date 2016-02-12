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    Агаларов: «Завершился второй сбор, готовность оцениваю на 60%»

    Главный тренер "Анжи" Руслан Агаларов прокомментировал исход товарищеского матча против "Краснодара" (1:4).

    "Игра получилась неоднозначной. Всегда неприятно проигрывать с разгромным счетом. Есть большие проблемы, но в то же время присутствуют хорошие отрезки. Понравилось то, как команда переходила от обороны к атаке. А вот действия в завершающей стадии не получались.

    Завершился второй сбор команды. Готовность футболистов оцениваю на 60%. Что касается травмированных Абдулавова, Эбисилио, Тигиева и Максимова, то на третьем сборе все они будут с командой. Кто-то будет работать индивидуально, кто-то в общей группе.

    Леонардо до сих пор не вернулся. С командой его нет", – сказал Агаларов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.02.2016 23:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 февраля 2016, 11:49

      Ну, чтоб не в последней раз!

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