Агаларов: «Завершился второй сбор, готовность оцениваю на 60%»

Главный тренер "Анжи" Руслан Агаларов прокомментировал исход товарищеского матча против "Краснодара" (1:4).

"Игра получилась неоднозначной. Всегда неприятно проигрывать с разгромным счетом. Есть большие проблемы, но в то же время присутствуют хорошие отрезки. Понравилось то, как команда переходила от обороны к атаке. А вот действия в завершающей стадии не получались.

Завершился второй сбор команды. Готовность футболистов оцениваю на 60%. Что касается травмированных Абдулавова, Эбисилио, Тигиева и Максимова, то на третьем сборе все они будут с командой. Кто-то будет работать индивидуально, кто-то в общей группе.

Леонардо до сих пор не вернулся. С командой его нет", – сказал Агаларов.