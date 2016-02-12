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    Раньери: «Дайте мне очки!»

    Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери заявил, что его подопечные не испытывают давления в связи с успешным выступлением в этом сезоне.

    "Давление на других командах. Скажите, почему мы должны испытывать давление? Почему я должен? Мы просто продолжаем мечтать вместе с нашими фанатами.

    Мы усердно трудились, чтобы достичь этого уровня и хотим остаться на нем. На нас ничего не давит.

    Это сумасшедший розыгрыш АПЛ. При нормальной ситуации отрыв лидеров был бы большим, но нам приходится сражаться, чтобы отстоять свои позиции. В этот раз букмекеры правы, хотя это только слова, а не очки. Дайте мне очки!

    Раз "Лестер" находится на вершине, то это значит, что здесь нет простых игр", – сказал Раньери.

    Источник: Goal.com

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    12.02.2016 23:13
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