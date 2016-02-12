Колосков: «Отстранение Вальке выглядит как жесткая забава Комитета по этике»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своим мнением об отстранении бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке от футбольной деятельности на 12 лет.

"Отстранение Жерома Вальке для меня выглядит как жесткая забава Комитета ФИФА по этике. Считаю его абсолютно несправедливым. Если в деятельности Вальке была какая-то коррупционная составляющая, то при чем здесь Комитет по этике? Если эти подозрения никаким судом не доказаны, то так можно обвинить любого человека. Наверняка Вальке будет оспаривать. Повторюсь, выглядит это как какие-то игрушки, которые ломают судьбы людей.

Отстранение Вальке политически ангажировано? Я так не думаю. Вальке был рабочей лошадкой. Генеральный секретарь, который каждый день был на работе. В случае с Блаттером и Платини, может быть, была политика. А вот в случае с Вальке политика ни при чем", – сказал Колосков.