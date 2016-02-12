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    Аллегри: «Если честно, я еще не готовился к игре»

    Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри посетил пресс-конференцию, посвященную матчу 25-го тура Серии А против "Наполи".

    "Если честно, я еще не готовился к игре. Мы играем завтра, так что у нас все еще более чем достаточно времени.

    "Наполи" отлично проводит турнир, у них 56 очков, и они показывают все свои достоинства. По сравнению с ними мы не очень прибавили в этом сезоне, у нас на три очка меньше, чем было в это же время в прошлом году. Именно первый матч между нами обусловил эту разницу. "Наполи" в превосходном состоянии и играет довольно хорошо. Игра будет интересной и тактически, и технически", – сказал Аллегри.

    Источник: Football Italia

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    12.02.2016 22:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 12 февраля 2016, 23:12

      Автор, перевод не верный. Отставание 2, а не 3 очка от Наполи.

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