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    Сарри: «Хоть на протяжении 30 секунд, но мы сыграем в свой футбол»

    Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 25-го тура Серии А против "Ювентуса".

    "Мы будем играть в свой футбол. Опыт показывает, что когда мы не играем по-своему, то становимся уязвимы, так что наш единственный шанс получить что-то на таком огромном стадионе в матче с таким соперником – это играть в свой футбол.

    Возможно, у нас не получится, возможно, мы будем заперты в своей штрафной на протяжении 70 минут, но это не будет нашим добровольным выбором. Пусть даже у нас на это будет всего 30 секунд, но мы сыграем в свой футбол", – сказал Сарри.

    Источник: Football Italia

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    12.02.2016 22:17
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