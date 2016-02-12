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    Венгер: «Раньери никогда меня не обыгрывал»

    Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер перед матчем 26-го тура АПЛ против "Лестера" вспомнил историю своих противостояний с наставником соперников Клаудио Раньери.

    "Я рад, что дела у Раньери идут хорошо, но он справлялся с работой во всех своих клубах. Он никогда меня не обыгрывал, и я надеюсь, что так и будет в дальнейшем.

    "Лестер" уверен в своих силах. Когда мы обыграли их в сентябре со счетом 5:2, они были на вершине таблицы. Они и сейчас там, но их вера в себя усилилась", – сказал Венгер.

    Источник: Goal.com

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    12.02.2016 21:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18

      Saxarok 13 февраля 2016, 09:53

      Надеюсь Лестер поставит на место этого неудачника из Арсенала.

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