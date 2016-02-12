Покеттино: «Матч «Лестера» и «Арсенала» нас не интересует»

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино намерен сосредоточиться на игре свой команды и не думает о выступлениях конкурентов. В воскресенье в рамках 26-го тура АПЛ "Тоттенхэму" предстоит сыграть с "Манчестер Сити", а два других лидера турнира – "Лестер" и "Арсенал" – также сыграют между собой.

"Матч "Лестера" и "Арсенала" нас не интересует, мы должны сфокусироваться на своей собственной игре. Результат воскресного матча ничего не изменит, ведь впереди все равно еще много игр.

Мы должны сыграть наилучшим образом и взять три очка во встрече с "Манчестер Сити". Это сейчас самое важное", – сказал Покеттино.