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    Мини-футбол. Россия сыграет с Белоруссией в стыках на ЧМ-2016

    В Белграде прошла жеребьевка стыковых матчей чемпионата мира 2016 года. Команды, занявшие первые места в группах в основном раунде, сыграют против команд, ставших вторыми. По итогам матчей плей-офф, которые пройдет 22 марта и 12 апреля, определятся семь представителей Европы на ЧМ-2016 в Колумбии.

    Квалификация ЧМ-16. Этап плей-офф. Итоги жеребьевки

    Словения - Испания

    Словакия - Украина

    Польша - Казахстан

    Сербия - Португалия

    Белоруссия - Россия

    Голландия - Азербайджан

    Венгрия - Италия

    Первый матч сборная России проведет на выезде 22 марта, ответный поединок 12 апреля состоится в Тюмени.

    Эмиль Алиев, президент Ассоциации мини-футбола России: "Сам формат решающего этапа отбора на чемпионат мира подразумевает большое напряжение для его участников. Матчи плей-офф - это особая атмосфера и особый настрой. Ожидаю непростых матчей против сборной Белоруссии. Также я уверен, что встреча двух стран, которые с первых дней уделяли самое пристальное внимание развитию мини-футбола, шли параллельными путями и являются давними друзьями, вызовет большой интерес среди болельщиков: как в Белоруссии, так и в России. С нетерпением ждем этих поединков!

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.02.2016 18:56
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    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 февраля 2016, 18:59

      Почём этот Алиев (Баку) купил руководящее кресло в Москве?

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