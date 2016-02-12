Мини-футбол. Россия сыграет с Белоруссией в стыках на ЧМ-2016

Почём этот Алиев (Баку) купил руководящее кресло в Москве?
В Белграде прошла жеребьевка стыковых матчей чемпионата мира 2016 года. Команды, занявшие первые места в группах в основном раунде, сыграют против команд, ставших вторыми. По итогам матчей плей-офф, которые пройдет 22 марта и 12 апреля, определятся семь представителей Европы на ЧМ-2016 в Колумбии.
Квалификация ЧМ-16. Этап плей-офф. Итоги жеребьевки
Словения - Испания
Словакия - Украина
Польша - Казахстан
Сербия - Португалия
Белоруссия - Россия
Голландия - Азербайджан
Венгрия - Италия
Первый матч сборная России проведет на выезде 22 марта, ответный поединок 12 апреля состоится в Тюмени.
Эмиль Алиев, президент Ассоциации мини-футбола России: "Сам формат решающего этапа отбора на чемпионат мира подразумевает большое напряжение для его участников. Матчи плей-офф - это особая атмосфера и особый настрой. Ожидаю непростых матчей против сборной Белоруссии. Также я уверен, что встреча двух стран, которые с первых дней уделяли самое пристальное внимание развитию мини-футбола, шли параллельными путями и являются давними друзьями, вызовет большой интерес среди болельщиков: как в Белоруссии, так и в России. С нетерпением ждем этих поединков!