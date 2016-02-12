Игнатьев: «Не думаю, что кто-то в «Локомотиве» думает о чемпионстве»

Полузащитник московского "Локомотива" Владислав Игнатьев поделился своими мыслями о перспективах железнодорожников в Лиге Европы и чемпионате страны.

- Вы не сможете играть в Лиге Европы. Была возможность перейти в "Локо" раньше, чтобы вас заявили на этот турнир?

- Да. Но предложение поступило чуть ли не в последний день дозаявки. Не хватило времени. К тому же я не набрал оптимальную форму - сложно было бы помочь команде на данном этапе. Но если "Локомотив" выиграет Лигу Европы без меня, будет обидно.

- Чемпионство с "Локо" в этом сезоне реально?

- Важно удачно начать. Шансы сохраняются. И ЦСКА буксует, теряет очки. Чемпионат непредсказуемый. Не думаю, что кто-то думает о чемпионстве. Задача - побеждать в каждом матче.

- Кто главный ваш соперник?

- Сам "Локомотив". Главное от своей игры не отходить. А футбол "Локомотива" я бы назвал разнообразным. И через фланги, и забросами на центрального нападающего.