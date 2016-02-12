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    Юрченко: «Есть парочка достаточно интересных предложений из Европы»

    Голкипер "Уфы" Давид Юрченко рассказал о вариантах продолжения своей карьеры. Напомним, ранее сообщалось, что вратарь не будет продлевать контракт со своим действующим клубом и может покинуть столицу Башкортостана в зимнее трансферное окно.

    "Есть большая вероятность, что я покину "Уфу" в это трансферное окно. В ближайшее время все прояснится. Предложения от других клубов есть, но все пока находится на стадии разговоров. Все они на данный момент от клубов российской Премьер-лиги. Но если рассматривать летнее межсезонье, то уже есть парочка достаточно интересных предложений из Европы. Если выбирать между переходом в российский клуб или ждать до лета и уехать в Европу - я выберу игровую практику. А если смотреть на клуб - главное, чтобы он был с амбициями, боролся за высокие места и нуждался в моих услугах", - отметил Юрченко.

    Источник: ТАСС

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    12.02.2016 16:29
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