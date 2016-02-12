Игнатьев: «Больше двух месяцев я не играл в футбол и не тренировался»

Полузащитник Владислав Игнатьев рассказал о деталях своего перехода в московский "Локомотив", а также о том, как прошла его первая тренировка в составе железнодорожников.

"Еще накануне перехода несколько человек интересовались, перехожу ли я, но я никому не говорил об этом. В день подписания начали приходить поздравления от коллег — Дюрицы, Тарасова. Они очень рады, что я вернулся. И я рад вернуться в команду, где начинал первые шаги.

Сегодня провел первую тренировку. Больше двух месяцев я не играл в футбол, сам поддерживал форму. Сегодня сходили в тренажерный зал, затем поиграли в квадраты. Получился отрезок, когда я понял, что такое быть без футбола для человека, которому 35 лет. Он сидит дома и периодически поддерживает форму.

Не заниматься своим любимым делом – ужасно. До перехода в "Локомотив" я, как мог, старался поддерживать форму индивидуально, но, конечно, это не те условия, которые были мне необходимы. Находился то в Краснодаре, то в Москве", - сказал Игнатьев.