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    Игнатьев: «Больше двух месяцев я не играл в футбол и не тренировался»

    Полузащитник Владислав Игнатьев рассказал о деталях своего перехода в московский "Локомотив", а также о том, как прошла его первая тренировка в составе железнодорожников.

    "Еще накануне перехода несколько человек интересовались, перехожу ли я, но я никому не говорил об этом. В день подписания начали приходить поздравления от коллег — Дюрицы, Тарасова. Они очень рады, что я вернулся. И я рад вернуться в команду, где начинал первые шаги.

    Сегодня провел первую тренировку. Больше двух месяцев я не играл в футбол, сам поддерживал форму. Сегодня сходили в тренажерный зал, затем поиграли в квадраты. Получился отрезок, когда я понял, что такое быть без футбола для человека, которому 35 лет. Он сидит дома и периодически поддерживает форму.

    Не заниматься своим любимым делом – ужасно. До перехода в "Локомотив" я, как мог, старался поддерживать форму индивидуально, но, конечно, это не те условия, которые были мне необходимы. Находился то в Краснодаре, то в Москве", - сказал Игнатьев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.02.2016 16:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 февраля 2016, 18:25

      Разве честное дело скрывают, а?

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