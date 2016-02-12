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    Мутко: «Будет хорошо, если кандидаты на пост президента ФИФА сумеют договориться между собой»

    Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко выразил мнение, что если на выборах президента ФИФА один из кандидатов победит с перевесом лишь в несколько голосов, процесс реформирования организации затормозится.

    "Я каждому кандидату говорю, что мы исходим из того, что у нас есть кандидат - господин Инфантино. Но вместе с тем есть и вопросы, связанные с тем, чтобы изменить ситуацию в ФИФА, вернуть ей доверие. А для этого нужен один кандидат, который сумел бы консолидировать вокруг себя все национальные федерации. Тогда бы он имел большое доверие в вопросе реформирования ФИФА. Если же кто-то победит с перевесом в два-три голоса, то это может привести к дальнейшим проблемам, поскольку проигравшая сторона начнет готовиться к следующим выборам. Это способно затормозить реформы ФИФА. Поэтому если кандидаты договорятся между собой и в гонке появится лидер, мы это всячески поддержим", - заявил Мутко.

    Напомним, что выборы новой главы ФИФА пройдут 26 февраля 2016 года на внеочередном конгрессе организации. На пост претендуют президент Азиатской конфедерации футбола (АФК) шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа, бывший министр по жилищному строительству ЮАР и соратник Нельсона Манделы Токио Сексвале, бывший заместитель генерального секретаря ФИФА француз Жером Шампань, генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино и принц Иордании Али бин аль-Хусейн.

    Источник: ТАСС

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    12.02.2016 14:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 февраля 2016, 18:34

      По любому лидер гонки - не наш человек, ага.

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 12 февраля 2016, 15:20

      Принц Иордании в Fifa решил поиграть что ли? Ему лучше это делать на PlayStation или Xbox !

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