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    Широков: «Игра со «Спартаком» будет вдвойне эмоциональной для меня»

    Полузащитник московского ЦСКА Роман Широков поделился своим мнением о шансах команды выиграть трофей в текущем сезоне, а также отметил важность предстоящего дерби со "Спартаком".

    — Что скажешь о шансах ЦСКА на серьезные трофеи? Насколько ощущаешь силы с первого матча помогать в решении задач?

    — До первого матча еще достаточно времени, чтобы набрать силы и помогать сразу. Что касается шансов — сами прекрасно понимаете. Команда на первом месте, продолжает борьбу за Кубок. Шансы достаточно большие, надо их только реализовать.

    — Скоро возобновляется чемпионат, и впереди — дерби. Стоит только догадываться, насколько важной и интересной будет для тебя персонально эта игра.

    — Дерби всегда важно и интересно. Мне раньше не доводилось принимать в нем участия, поэтому игра вдвойне будет эмоциональной для меня.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    12.02.2016 13:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 13 февраля 2016, 09:34

      Эта продажная на скамейке будет участвовать))) аха-ха

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 февраля 2016, 09:23

      Рома,болельщики ЦСКА надеются на тебя и желают тебе отлично провести
      матч со Спартаком.Забей им гол или два,чтобы убедились,что такое ЦСКА и
      не поливали игроков грязью. Успехов тебе в ЦСКА и без травм.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Nikolay19890608 12 февраля 2016, 22:59

      Козлина продажная!!!!!!!!!!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Nikolay19890608 13 февраля 2016, 09:24

      Сам козел вонючий.

      -1
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      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > vladimir-7 13 февраля 2016, 11:45

      малышка, что ты, как конь ругаешься?))) аха-ха

      -3
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