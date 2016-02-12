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    Шаваев продлил контракт с «Амкаром» до 2019 года

    Пермский "Амкар" договорился с полузащитником Алиханом Шаваевым о продлении соглашения с клубом до 2019 года. Новый контракт был подписан 23-летним игроком на сборе команды в Испании.

    "Я очень рад продлению контракта с моей первой командой в Премьер-лиге. За "Амкар" я забил свой первый гол в лиге на стадионе "Звезда" и никогда не забуду этого. Я даже не рассматривал другие варианты продолжения карьеры, потому что приоритетом был "Амкар". Хочу поблагодарить руководство, тренерский штаб за доверие, а всех болельщиков – за поддержку! Впереди еще 3 года с красно-черными и я обещаю упорно трудиться, чтобы и дальше радовать поклонников команды!", - прокомментировал продление сотрудничества с пермским клубом Шаваев.

    В текущем сезоне Шаваев сыграл в 11 матчах за "Амкар" и отметился четырьмя забитыми мячами.

    Источник: ФК «Амкар»

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    12.02.2016 12:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 12 февраля 2016, 17:45

      Надеюсь он не игрок одного сезона.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > CSKA75875 12 февраля 2016, 18:44

      Кстати, коням он забил 3 декабря 2015 Амкар - ЦСКА 2:0, ага.

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