Шаваев продлил контракт с «Амкаром» до 2019 года

Пермский "Амкар" договорился с полузащитником Алиханом Шаваевым о продлении соглашения с клубом до 2019 года. Новый контракт был подписан 23-летним игроком на сборе команды в Испании.

"Я очень рад продлению контракта с моей первой командой в Премьер-лиге. За "Амкар" я забил свой первый гол в лиге на стадионе "Звезда" и никогда не забуду этого. Я даже не рассматривал другие варианты продолжения карьеры, потому что приоритетом был "Амкар". Хочу поблагодарить руководство, тренерский штаб за доверие, а всех болельщиков – за поддержку! Впереди еще 3 года с красно-черными и я обещаю упорно трудиться, чтобы и дальше радовать поклонников команды!", - прокомментировал продление сотрудничества с пермским клубом Шаваев.

В текущем сезоне Шаваев сыграл в 11 матчах за "Амкар" и отметился четырьмя забитыми мячами.