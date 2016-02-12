Серия А. «Лацио» разгромил «Верону»

В матче 25-го тура чемпионата Италии "Лацио" с крупным счетом обыграл "Верону". В самой концовке первого тайма отличился форвард "Лацио" Алессандро Матри. Во второй половине голы в ворота гостей забивали Стефано Маури, Фелипе Андерсон, Бальде Кейта и Антонио Кандрева. У веронцев отличились Леандро Греко и Лука Тони.
Чемпионат Италии. Серия А. 25-й тур
Лацио (Рим) – Верона (Генуя) – 5:2 (1:0)
Голы: 1:0 - Матри, 45; 2:0 - Маури, 50; 3:0 - Андерсон, 69; 3:1 - Греко, 72; 3:2 - Тони, 79; 4:2 - Кейта, 82; 5:2 - Кандрева, 90 (с пенальти)