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    Смольников: «Лечение вышло на финишную прямую»

    Защитник "Зенита" Игорь Смольников рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы.

    "У меня была операция в декабре, в начале, но рана не могла долго затянуться, поэтому продолжил лечение, принимал антибиотики, чтобы остановить инфекцию. Сейчас все уже вышло на финишную прямую. В декабре был в отпуске, но провел его по сути в номере – нельзя было ни плавать, ни загорать. А весь январь и начало февраля лечился в Лондоне.

    Вчера поработал в тренажерном зале, сегодня с утра – немного на поле, вечером опять тренажеры. Бегать еще нельзя, рана довольно свежая, но в остальном все в порядке. Мышца, из-за которой делали операцию, меня больше никак не беспокоит. Но в любом случае специалисты на восстановление после этой травмы отводили 2–3 месяца.

    Постараюсь, чтобы все прошло как можно быстрее. Понемногу уже начинаю, тело надо привести в порядок. Но от меня не так много зависит", - сказал Смольников.

    В нынешнем сезоне 27-летний Смольников провел за "Зенит" 19 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

    Источник: ФК «Зенит»

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    11.02.2016 23:46
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