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    Гилерме готов выступать за сборную России

    Бразильский вратарь "Локомотива" Гилерме заявил, что он хотел бы выступать за сборную России.

    "Все мои истории про футбол – здесь, в России. Я в Бразилии очень мало играл. Если я откажу сборной России – это нехорошо. Для меня это будет плохо. Я думаю, что я должен подарить что-то России, потому что Россия сделала много для меня. И особенно "Локомотив". Если меня пригласят в сборную – поеду сразу, без вопросов", – сказал Гилерме.

    Напомним, что 30-летний голкипер получил российский паспорт и может быть вызван в сборную России. Гилерме выступает за "Локомотив" с 2007 года, провел за клуб 167 матчей и пропустил 167 голов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    11.02.2016 22:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 12 февраля 2016, 04:40

      Своих хватает!!! Тем более импортозамещение идёт полным ходом!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 12 февраля 2016, 02:59

      Геремеев?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 11 февраля 2016, 23:09

      Третим вратарем?

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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 февраля 2016, 22:16

      А Игорёк не готов уйти, ага.

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