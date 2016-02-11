Товарищеские матчи. «Мордовия» и «Рубин» побеждают

И снова говорю: хорошо, что в Италии есть Серия D.
Завершились два товарищеских матча с участием российских клубов. Саранская "Мордовия" уничтожила клуб итальянской Серии D "Мачератезе", а казанский "Рубин" победил испанский "Линенсе".
Товарищеские матчи
"Мордовия" (Россия) – "Мачератезе" - 11:1 (6:1)
Голы: 1:0 - Луценко, 11; 2:0 - Дудиев, 13; 3:0 - Луценко, 20; 4:0 - Луценко, 22; 5:0 - Дудиев, 26; 6:0 - Дудиев, 32; 7:1 - Самодин, 71; 8:1 - Самодин, 73; 9:1 - Самодин, 80; 10:1 - Самодин, 81; 11:1 - Мухаметшин, 83
"Линенсе" (Испания) - "Рубин" (Россия) - 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 - Камболов, 14; 0:2 - Билялетдинов, 56; 1:3 - Джалилов, 90