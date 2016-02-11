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    Роббен не собирается переходить в «Манчестер Сити»

    Голландский полузащитник "Баварии" Арьен Роббен опроверг информацию о том, что он может перейти в "Манчестер Сити".

    "Сейчас хороший момент, чтобы прокомментировать некоторые слухи относительно моего будущего. Гвардиола не просил меня перейти в "Манчестер Сити". Не думаю, что я нужен ему в новой команде, так как в ней есть другие хорошие игроки. Сейчас наша цель завоевать как можно больше трофеев в этом сезоне", - сказал Роббен.

    Напомним, что нынешний наставник "Баварии" Хосеп Гвардиола в следующем сезоне возглавит "Манчестер Сити". Что касается Роббена, то его контракт с "Баварией" действует до лета 2017 года.

    Источник: Goal.com

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    11.02.2016 19:47
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