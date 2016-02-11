Талисманом ЧМ-2018 может стать тигр, волк или кот

Стали известны три финалиста конкурса по разработке дизайна официального талисмана ЧМ-2018.

Финалистами стали Екатерина Бочарова (Томск), нарисовавшая волка, Валерия Табуренко (Санкт-Петербург) с образом тигра и Софья Подлесных (Великий Новгород) с изображением кота.

"Это была идея Виталия Мутко – подключить к разработке художественные школы. У нас огромное количество талантливой молодежи, и так сложилось, что в список финалистов попали только девушки", - отметил замминистра спорта РФ Павел Новиков.

"Приятно, что столько людей включилось в разработку талисмана. Это активный образ, в отличие от статичной картинки эмблемы чемпионата мира. Сегодня мы намеренно не покажем образы — это связано с защитой прав на интеллектуальную собственность. Спорт предоставляет большой маневр для творчества. У нас еще будет большое голосование, по итогам которого три финалиста превратятся в одного или даже двух. Думаю, в сентябре нас будет ждать очень яркий и интересный образ", — сказал гендиректор оргкомитета Россия-2018 Алексей Сорокин.