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    Генподрядчик: «Вопрос о дополнительном финансировании «Зенит Арены» стоит остро»

    Генподрядчик строительства "Зенит Арены" к ЧМ-2018 исчерпал все ресурсы оптимизации, заявил генеральный директор "Инжтрансстроя-СПб" Виталий Лазуткин.

    "Есть всем известная экономическая ситуация в стране, с курсом доллара. И есть дополнительные требования, предъявляемые различными органами: МВД, ФСБ по системам охраны стадиона. Сейчас мы запросили заказчика о рассмотрении с одной стороны возможности компенсации инфляционных потерь, связанных с курсом. С другой стороны, у нас есть изменения в проекте, которые пытаются внести органы правоохранительные, для того чтобы система безопасности отвечала более высоким требованиям.

    Вокруг этих параметров и ведется дискуссия с заказчиком внутри проекта. Мы претендуем на компенсацию инфляции, и к тому же если в проект вносятся изменения, то они должны быть тоже дополнительно оплачены. Но окончательно цифры, которые у нас звучат с разных сторон, никакими постановлениями не закреплены. Поэтому вице-губернатор Игорь Албин говорит о возможных сценариях. Вопрос (дополнительного финансирования) окончательно еще не утвержден, но он стоит остро. Мы реально строим в ценах 2013 года. Ресурс оптимизации внутри проекта исчерпан", — приводит слова Лазуткина ТАСС.

    Источник: ТАСС

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    11.02.2016 18:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6913

      батог 11 февраля 2016, 21:19

      очередь на мазерати подходит

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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 11 февраля 2016, 20:16

      За такие финансовые игры надо лишить Питер проводить ЧМ 2018 и передать право другому , менее капризному городу.
      Думаю , не будь в Питер в заявке проведения ЧМ , не росла бы цена на стадион.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 11 февраля 2016, 21:16

      Не переживай, лишат, ага.

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