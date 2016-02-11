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    Фернандес: «Ни на что не променяю время с семьей»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о своих выходных.

    "Как провел выходные? Я был с семьей, и это уже само по себе здорово. Было очень жарко, 38 градусов, мы ходили на пляж и просто наслаждались общением друг с другом. Побывал ли на карнавале? Нет, я время с семьей на такие мероприятия ни за что не променяю (улыбается). Прекрасно отдохнул и полностью готов к третьему сбору. Хочу провести его как можно лучше, ведь вторая часть чемпионата не за горами, и нам нужно сразу же начать побеждать", - сказал Фернандес.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    11.02.2016 17:42
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